Devletin tüm birimleri depremzedeler için sahada

Enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları hassasiyetle devam ederken, devlet tüm birimleriyle deprem bölgesinde. AFAD'ın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşler Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Demiryolları da dâhil, devletin neredeyse tüm kurumları deprem bölgesindeki çalışmalara aktif katılım sağlıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara'dan Erzurum'a, Konya'dan Mardin'e kadar geniş bir bölgede faaliyet gösteren ve aralarında ihtisas merkezleri, Kuran kursları ve yatılı yurtlar bulunan 100 merkezini depremzedelerin konaklaması için açtı.Hatay'da 27, Kahramanmaraş'ta 34, Gaziantep'te 23, Osmaniye'de 8, Malatya'da 10, Adıyaman'da 6, Diyarbakır'da ve Şanlıurfa'da 2'şer, Adana ve Kilis'te 1'er dağıtım merkezi bulunan Kızılay, aşevleri, mobil fırın ve mutfakları, ikram ve dağıtım araçlarıyla hizmet veriyor. İnsani yardım malzemeleri de bu noktalardan koordineli şekilde dağıtılıyor. Öte yandan Kızılay ve STK'ların müşterek çalışmasıyla depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar mutfak, 86 ikram aracı, 33 seyyar fırın, 83 banyo ve çamaşır ünitesi sevk edildi.Afet bölgesinde 26 bin 987 mensubu, 101 hava aracı ve 57 helikopteriyle görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgeye 2 bin 247 çadır, 2 milyon 153 bin 574 kumanya, 615 bin 400 ekmek, 670 ton akaryakıt, 350 jeneratör, 342 hilti, 210 banyo ve tuvalet gönderdi. Bölgede ayrıca 12 bin 232 ağır iş makinesiyle enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerine destek verilirken 233 bin 320 personel de afetzedeler için çalışıyor.TürkiyeCumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bölgeden tahliyelere ücretsiz seferlerle destek veriyor.Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 29, Osmaniye'de 4, Adıyaman'da 6, Gaziantep'te 4, Hatay'da 16, Malatya'da 2, Kilis'te 1 olmak üzere toplam 62 noktada aralıksız sıcak yemek dağıtımı yapıyor.