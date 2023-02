Asrın dayanışması

Ülkemizi yasa boğan son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için Türkiye tek yürek oldu. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geldi.Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'nda Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlandı. Programa bağlanan işadamları, vatandaşlar iyilik yarışına girdi. Yaraları sarmak için herkes seferber oldu. Doğusu, batısıyla, kuzeyi, güneyiyle yediden yetmişe herkes "Hepimiz Türkiye'yiz" mesajı verdi. Bu toprakları vatan haline getiren birlik ve beraberlik ruhunu herkese gösterdi. Türkiye'nin dört büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ve ünlü futbolcular canlı yayının yapıldığı stüdyoya gelerek kampanyaya destek verdi. Canlı yayına telefonla bağlanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Deva Partisi lideri Ali Babacan birer maaşlarını, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 600 bin TL bağışladı.Kimi bir SMS yollayarak depremzedelere 50 TL'lik katkı sağladı, kimi evini bağışladı, kimi maaşını... Çocuklar kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzede kardeşleri için gönderdi. Simitçi bir günlük hasılatını, bir öğrenci 500 lira harçlığını yolladı. Bir çiftçi 89 bin liralık tarım desteğini deprem bölgesine iletilmesi için AFAD ve Kızılay'a bağışladı. Dün gece Saat 01.00 itibarıyla toplanan bağışlar 114 milyar TL oldu. Vatandaşların yolladığı SMS sayısı ise 7 milyon 462 bine ulaştı. Bu arada programa telefonla katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 20 milyon TL bağışta bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres de kampanyaya görüntülü mesaj gönderdi.Başkan Erdoğan: Bu kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktırCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası"na ilişkin, "Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefon ile bağlandı. Erdoğan, devletin tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla, milletin de yediden yetmişe tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçtiğini söyledi. Başkan Erdoğan, enkaz kaldırma ve şehirlerin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadıklarını, mart ayı başı itibarıyla ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlayacaklarını ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti: "Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine, insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah el birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Kabine Toplantısı'nda 136 milyon 589 bin liralık bir yardım topladık. Bu meblağın içinde bizim katkımız da elbette var. Bu kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Milletimizin bu tür durumlarla ilgili alicenaplığını, geçmişteki afetlerden yakinen biliyoruz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. " Erdoğan, ilk anda 100 milyar lira olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından destek verdiklerini, bundan sonraki süreçte de Hazine ve Maliye'nin konutların yapımı sırasından ne gerekiyorsa vermeye devam edeceğini aktardı.KalyonHolding kampanyaya 950 milyon TL bağışta bulundu. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, canlı bağlandığı 'TEK YÜREK' ortak yayınında şöyle konuştu: "Kalyon Holding olarak ilk andan itibaren yaralarımızı sarmak için tüm imkanları seferber ettik. Allah'ın izni ile 3 bin kişilik konteyner kentimizi pazartesi günü Islahiye'de hizmete alacağız. Vatandaşlarımızı yerleşhizmete sokacağız. Kırıkhan'da bin kişilik konteyner kentimizin yapımı devam ediyor. Yapım ekiplerinin yollardan, doğalgazlara, boru hatlarına, enkaz kaldırmaya kadar her noktada çalışmaları devam ediyor. Kalyon Holding olarak, 950 Milyon TL yardımda bulunuyoruz." Zirve Holding Turkuvaz Medya Grubu da "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.Türkiye'yi ekrana kilitleyen ortak canlı yayın, Turkuvaz Medya stüdyolarında gerçekleştirildi. Programa katılan Müge Anlı, Esra Erol, Sibel Can, Seda Sayan, Hatice Şendil, Burak Özçivit ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlü isimler, canlı yayına bağlananların telefonlarına baktı.Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden etkilenen 10 ile dün akşam saat 20.00'da başlayan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında bağış yağdı.MERKEZ BANKASI 30 milyar TLZİRAAT BANKASI 20 milyar TLVAKIFBANK 12 milyar TLHALKBANK 7 milyar TLSAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 3.6 milyar TLTURKCELL 3.5 milyar TLCENGİZ HOLDING 2,5 milyar TLTHY 2 milyar TLTMSF 2 milyar TLTÜRK TELEKOM 2 milyar TLBAYKAR 2 milyar TLBORSA İSTANBUL GRUBU 2 milyar TLTÜRKİYE SİGORTA VE TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK 2 milyar TLZİRAAT KATILIM BANKASI 1 milyar TLDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 310 milyon TLLC WAIKIKI 200 milyon TLLİMAK HOLDİNG 100 milyon TLAHLATÇI HOLDING 100 milyon TLKALYON HOLDING 950 milyon TLBOYNER GRUP 50 milyon TLZORLU HOLDING 30 milyon TLAVRUPA KONUTLARIARTAŞ İNŞAAT 20 milyon TLÖZDİLEK HOLDİNG 20 milyon TLFİLLİ BOYA 10 milyon 250 bin liraÖLMEZ MADENCİLİK 10 milyon TLETİ GIDA 10 milyon TLVİTAMİN GÜBRE TARIM ANONIM ŞİRKETİ 10 milyon TLMEMUR-SEN 10 milyon TLHAK-İŞ 10 milyon TLMETGÜN GRUP GENEL MÜDÜRÜ 10 milyon TLACUN ILICALI 5 milyon TLFLO MAĞAZACILIK 5 milyon TLKOTON 5 milyon TLCAN HOLDİNG 5 milyon TLTAVUK DÜNYASI 3 milyon TLABAY HOLDİNG 3 MilyonGCM YATIRIM 2 milyon TLTANSU ÇİLLER 1 milyon TLBILFEN OKULLARI 1 milyon TLGÜLLE TEKSTİL 1 milyon TLÇELENLİOĞLU GIDA 1 milyon TL