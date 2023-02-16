CHP’li Belediye Başkanı ’Vicdanım rahat’ demişti! Erzin’de işin aslı ortaya çıktı

"BELEDİYE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI SAÇMALIK!"

Erzin'de Belediye Başkanı Elmasoğlu'na yakın bir isim çarpıcı bilgiler aktardı. Başkan'a yakın olan bu isim "Açıklamaları saçmalık, 3 yıldır görevde ve buranın geneli eski bina. Başkanın 3 yılda izin verdiği yaklaşık 10 bina var. Bu binaların hepsi hasarlı. Müteahhiti aranıyor." ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU YÖNLENDİRDİ

Ayrıca Elmasoğlu'nun neden bu açıklamaları yaptığıyla ilgili ise yine aynı isim "Lütfü Savaş ve Kılıçdaroğlu bu şekilde yönlendirdi." bilgisini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın telefonlarına çıkmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ise Erzin Belediye Başkanı'na bu açıklamaları yaptırması dikkat çekti.