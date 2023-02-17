Hatay'da "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" yerle bir oldu | Video
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay'da "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi yerle bir oldu.
"Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" havadan görüntülenirken depremin büyüklüğünü de gözler önünü serdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:38
Hatay'da "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" yerle bir oldu | Video 17.02.2023 | 13:30
00:42
13:36
01:07
Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı | Video 17.02.2023 | 11:45
04:39
Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi | Video 17.02.2023 | 10:45
00:48
Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi | Video 17.02.2023 | 10:59
01:26
03:12
17:38
Miraç Kandili'nde hangi dualar edilir? Miraç kandili özel duası | Video 17.02.2023 | 09:52
04:09
Adıyaman'da depremden kurtulan kadın, Muş'ta doğum yaptı | Video 17.02.2023 | 10:22
00:58
Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak | Video 17.02.2023 | 10:15
01:52
Kahramanmaraş'taki 39 tarihi cami, depremde hasar gördü | Video 17.02.2023 | 10:00
03:49
AFAD'ın kurtardığı minik Derin'in durumu iyi | Video 17.02.2023 | 09:38
05:24
02:57
Toplu araç mezarlığı böyle görüntülendi | Video 17.02.2023 | 09:38
05:08
12:10
02:31
09:24