Hatay'da "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" yerle bir oldu | Video 17.02.2023 | 13:30 Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay'da "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi yerle bir oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler Hatay'da büyük bir yıkıma sebep oldu. "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen ve merkez Antakya ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir olurken yıkılmayan binalarda ise hasarlar oluştu."Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" havadan görüntülenirken depremin büyüklüğünü de gözler önünü serdi.