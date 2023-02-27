SON DAKİKA: CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...





9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehrin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldelerin istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim.