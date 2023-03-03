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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Murat Hazinedar’ın 154 yıl hapsi istendi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Murat Hazinedar’ın 154 yıl hapsi istendi
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 kişi hakkında dava açıldı. 55 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Hazinedar'ın aile şirketi statüsüne getirdiği belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işlettiği belirtildi. Hazinedar'ın 8 kez 'irtikapa teşebbüs' suçundan 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez 'irtikap' suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez 'rüşvet' suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 2.5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere, 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi istendi.
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Murat Hazinedar’ın 154 yıl hapsi istendi
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