İsmail Küçükkaya’dan canlı yayında tepki çeken ifadeler! 6’lı koalisyon birleşsin diye dua edecekmiş!

YILDIRIM-İMAMOĞLU BULUŞMASI ÖNCESİ İMAMOĞLU İLE GİZLİ GÖRÜŞME YAPMIŞTI

2019'daki yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayına çıkarak kozlarını paylaşma kararı aldı. Uzun süre sunucunun kim olacağı tartışılırken, karar o dönem Fox TV sunucusu olan İsmail Küçükkaya'da kılındı.

Küçükkaya, tarafsız bir program yönetmeyi vaat ederken, The Marmara Otel'de program öncesi CHP'nin adayı İmamoğlu ile 46 dakikalık gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin görüntüleri o dönem SABAH Gazetesi'nde yayınlandı. Küçükkaya'ya Türkiye'nin kilitlendiği program öncesi tarafsız kalamayarak şaibeli bir görüşme gerçekleştirdiği için tepki yağmıştı.