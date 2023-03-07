6’lı koalisyon için canlı yayında çarpıcı sözler: Meral Akşener tehdit edildi, kurtlar sofrasında düşeni yerler

"BU BİR KOALİSYON FRAGMANIDIR"

Güler, koalisyon dönemlerini hatırladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener ne yapmaya çalışıyor? Partisini öyle bir duruma getirdi ki, hiçbir pazarlık şansı yok. Tırnak içinde son haftaya sürekli dayak yiyerek giren bir Akşener oldu. Felaket gündemde yok, depremzedeler gündemde yok, o mu başkan olsun, bu mu başkan olsun, HDP masada olsun mu, tek gündemleri bu. 2001'deki yazar kasa fırlatılması krizi gibi bir şey bu. Bu bir koalisyonun fragmanı. Biz bunları yıllarca çok yaşadık. Yeni nesil bunları bilmiyor. Biz onların içinden çıkıp geldik. Bunun ne lanet, ne kötü, ne çirkin bir şey olduğunu iliklerimize kadar yaşadık. İşte bu koalisyon fragmanı.