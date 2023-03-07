6’lı koalisyon için canlı yayında çarpıcı sözler: Meral Akşener tehdit edildi, kurtlar sofrasında düşeni yerler

6'lı koalisyon masasında yaşanan kriz bitmek bilmiyor. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğdi ancak suratına yansıyan moralsizlik her şeyi anlattı. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Turgay Güler, "Kılıçdaroğlu, Halil İbrahim sofrası diyor ama bu Kurtlar sofrası. Kurtlar sofrasında ilk düşeni yerler. Akşener düştü ve yediler." dedi. Güler, Akşener'in partisinde büyük kopuşlar yaşanacağını iddia etti, konuştuğu İYİ Partililerin büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.
"AKŞENER MASADAKİ ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU"
"Hepimizin gözünün içine baka baka kandırıyorlar." diyerek söze başlayan Turgay Güler, "Sorun Kılıçdaroğlu'nun müstakbel yardımcıları mıydı? Bu yüzden mi kriz çıkmıştı, tartışmışlardı, hayır. Gözler yalan söylemez. Akşener'in moralsizliğinden belli oluyor. Akşener, 6'lı masada istenmeyen çirkin ördek yavrusu. Akşener'i en başından beri istemiyorlardı. Akşener'i köşeye sıkıştırdılar." dedi.
"İYİ PARTİ'DEN KOPUŞLAR OLACAK"
Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
İYİ Parti'den değerli isimlerle görüşüyorum, İYİ Parti'den kopuşlar yaşanacak. Çünkü ortaya çıkan bu durumu izah edebilen kimse yok. Hafta sonu Akşener'e küfür ettiler, ağza alınmayacak hakaretler ettiler.
"AKŞENER'İ TEHDİT ETTİLER, AKŞENER BUNA BOYUN EĞDİ"
"Ne oldu ise pazar akşamı oldu?" diyen Güler, "İspat edemem ama yemin edebilirim. Meral Hanım tehdit edildi. Tehdite boyun eğmek zorunda kaldı. Sorun Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarına ilişkin değildi. CHP'ye yakın kalemler paylaştılar, Akşener 'Yeter' diyor. Ali Babacan ile tartışıyor. Aracı hazırlanmış çıkacakken Davutoğlu, Akşener ile 15 dakika mescitte konuşuyor. Akşener, sakinleşiyor. Sakinleşmek için bahane arıyor." ifadelerini kullandı.
"BU BİR KOALİSYON FRAGMANIDIR"
Güler, koalisyon dönemlerini hatırladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Meral Akşener ne yapmaya çalışıyor? Partisini öyle bir duruma getirdi ki, hiçbir pazarlık şansı yok. Tırnak içinde son haftaya sürekli dayak yiyerek giren bir Akşener oldu. Felaket gündemde yok, depremzedeler gündemde yok, o mu başkan olsun, bu mu başkan olsun, HDP masada olsun mu, tek gündemleri bu. 2001'deki yazar kasa fırlatılması krizi gibi bir şey bu. Bu bir koalisyonun fragmanı. Biz bunları yıllarca çok yaşadık. Yeni nesil bunları bilmiyor. Biz onların içinden çıkıp geldik. Bunun ne lanet, ne kötü, ne çirkin bir şey olduğunu iliklerimize kadar yaşadık. İşte bu koalisyon fragmanı.
"HALİL İBRAHİM SOFRASI DEĞİL KURTLAR SOFRASI"
Daha iktidar bile değiller. Pazarlık aşamasındalar. Halil İbrahim sofrası diyor Kılıçdaroğlu, bu Kurtlar Sofrası. Kurtlar yuvarlak oluşturur dönerler, ilk düşeni de yerler. İlk düşen Akşener oldu ve yediler. Türkiye, bu tabloya itibar etmez. Boşuna gelin güvey olmasınlar.