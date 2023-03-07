6'lı koalisyon için canlı yayında çarpıcı sözler: "Meral Akşener tehdit edildi, kurtlar sofrasında düşeni yerler" | Video
6'lı koalisyon masasında yaşananları değerlendiren gazeteci Turgay Güler, "Halil İbrahim sofrası diyor Kılıçdaroğlu, bu Kurtlar Sofrası. Kurtlar yuvarlak oluşturur dönerler, ilk düşeni de yerler. İlk düşen Akşener oldu ve yediler. Türkiye, bu tabloya itibar etmez. Boşuna gelin güvey olmasınlar." dedi. Güler, Akşener'in tehdit edildiğini belirtti, İYİ Parti'de yaşananlar sonrası kopuşlar olacağını da sözlerine ekledi.
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