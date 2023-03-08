Altılı Koalisyon’un metni İsmail Saymaz’ı da çileden çıkardı: Krizlere gebe, iki başlılık yaratır

"İKİ BAŞLILIK YARATIR"

Saymaz ayrıca bu sistemde Cumhurbaşkanı'nın bir bakan ile ilgili tasarrufta bulunmak istediğinde o bakanın parti genel başkanından icazet almak zorunda olduğunun altını çizdi. Saymaz sözlerine şöyle devam etti: Şimdi bu olmaz. Bir bakan ile ilgili iki başlılık yaratır. Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak.