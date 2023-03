Kentsel dönüşümde her zaman öncü oldu

Başkan Erdoğan, önceki akşam ulusa sesleniş konuşmasında başbakanlık ve belediye başkanlığı yaptığı dönemde uzun yıllar oturduğu Üsküdar Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak'taki binanın kendi öncülüğünde tüm engellemelere rağmen yıkılıp kentsel dönüşüme girdiğini "Üsküdar Burhaniye'de oturuyordum, yalvardım ama kabul ettiremedim. Şimdi ise o çevrede dört dörtlük binalar yapıldı, her biri birbirinden güzel, zemin artı 3. Bu güzellikteki binalarla adeta caddeler, ağaçlandırmasıyla, yeşiliyle, peyzajıyla farklı görüntü ortaya koyuyor" sözleriyle anlattı.SABAH, o projeyi yerinde görüntüledi. 12 bloktan oluşan 3 katlı yeni binalar yatay mimarisiyle dikkat çekiyor. 2009'da şu an kullandığı Kısıklı'daki konutuna yerleşen Erdoğan'ın Gürgen Sokak'taki evinin dönüşümüne ise geçen geçen yıl başlanmış. SABAH'a konuşan eski komşuları, Erdoğan'ın kentsel dönüşüm için her zaman öncülük ettiğini söyleyerek "Burada 16 yıl oturdu. Bizi sürekli ziyaret eder, kentsel dönüşümün öneminden bahsederdi" dedi. Sokakta berberlik yapan Hasan İnce, "Başbakanlık döneminin sonuna kadar burada yaşadı.Komşumuz olarak muhakkak haftada bir gelirdi" dedi. Börekçi İbrahim Ceyhan ise, "Erdoğan bu mahallede öncü oldu. Her bayram gelince komşularıyla mutlaka bayramlaşırdı. Mahallede bir insanın derdi olunca arabasını durdurup hemen onu dinlerdi. Herkesin kentsel dönüşüme sahip çıkmasını istiyoruz. İnsanlar metrekareye bakıyor ama az olsun sağlam binada otursun. Dönüşümün hızlanmasını istiyoruz " ifadelerini kullandı.