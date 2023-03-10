İYİ Partili Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı

Altılı Koalisyon 12. toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının ardından büyük bir kriz çıkmıştı. Türk siyasi tarihindeki en büyük kaoslardan birine neden olan gelişme Meral Akşener'in sert sözlerle yüklendiği ve kendisine dayatmada bulunduğunu dile getirdiği Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olmasıyla şimdilik rafa kalktı.
AKŞENER, YAVAŞ-İMAMOĞLU FORMÜLÜYLE MASAYA DÖNDÜ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olan Akşener'e muhalif medyada ise ağır şekilde yüklenildi.
"AK PARTİ'Yİ ELEŞTİRİNCE ÖVEN KANALLAR ŞİMDİ KAPIYI KAPATTI"
Bu durum nedeniyle İYİ parti cephesinde oluşan rahatsızlık ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale tarafından dile getirildi. Ümit Özlale tam anlamıyla bir sansüre uğradıklarını ifade etti.
Altılı Koalisyon'da yeni kriz! İYİ Parti'li Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı | Video
İYİ Parti Genel Başkanı "Daha önce bize devamlı kapılarını açan, AK Parti'yi eleştirdiğimizde bizi devamlı öven muhalif kanalların bize nasıl bir anda kapıları kapattığını üzülerek gördük." dedi.