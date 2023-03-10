İYİ Partili Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı

"AK PARTİ'Yİ ELEŞTİRİNCE ÖVEN KANALLAR ŞİMDİ KAPIYI KAPATTI"

Bu durum nedeniyle İYİ parti cephesinde oluşan rahatsızlık ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale tarafından dile getirildi. Ümit Özlale tam anlamıyla bir sansüre uğradıklarını ifade etti.

Altılı Koalisyon'da yeni kriz! İYİ Parti'li Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı | Video

İYİ Parti Genel Başkanı "Daha önce bize devamlı kapılarını açan, AK Parti'yi eleştirdiğimizde bizi devamlı öven muhalif kanalların bize nasıl bir anda kapıları kapattığını üzülerek gördük." dedi.