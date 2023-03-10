Altılı Koalisyon'da yeni kriz! İYİ Parti'li Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı | Video
Adaylık krizinin ardından Altılı Koalisyon'da yeni sorunlar baş göstermeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP'ye yakın ve muhalif medyada kendilerine kapıların kapatıldığını söyledi. Özlale, "Kendimizi savunma hakkı bile vermediler. İsmini vermeyeceğim bir muhalif bir kanalda 'Hiçbir İYİ Partili çıkmayacak' dendi" diye dert yandı.
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