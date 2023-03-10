Fransız arama kurtarma ekibinden AFAD’a övgü: İlk defa Türkiye’deki kadar iyi bir organizasyon gördüm!

"AFAD OLAĞANÜSTÜYDÜ"

Türkiye'den Fransa'ya dönen iki ayrı Fransız ekibin lideriyle daha görüştüğünü sosyal medyadan duyuran Aydın, ekip liderlerinin videolarını da paylaştı. Fransız ekibin liderlerinden olan Fransız arama kurtarma lideri videoda şunları dile getirdi: "25 yıl afet bölgelerinde ABD-BM ekipleriyle çalıştım. Deprem, tsunami, sel gibi farklı afetlerde çalıştım. İlk defa Türkiye'deki kadar iyi bir organizasyon gördüm. AFAD ile çalıştık. Ekipman, organizasyon, güvenlik, gelen ekiplerin yönetilmesi gibi konularda AFAD olağanüstüydü. Sahada çalışan eksiği yoktu. Desteğe ihtiyacımız olduğunda 10'larca kişi anında yanımızdaydı. Görevliler, gönüllüler ve halk yanımızdaydı. Hiçbir eksiklik olmadı. Organizasyon çok başarılıydı. 25 yıllık tecrübeyle tekrar diyorum, asla yeterli kurtarma ekipleri olmaz. Asla yeterli materyal olmaz ve yeteri kadar hızlı olamazsınız. Aynı anda her yerde olamazsınız. 100 katı ekip olsa yine yetersiz kalırdınız. Türkiye'deki eleştirileri duydum, emin olun en kötülerini başka ülkelerde gördüm. Bilakis bana göre, gördüklerime göre Türkiye gerekli her şeye sahipti."