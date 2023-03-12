CHP’de ’Küçük ortak’ rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler

CHP'DE SAADET PARTİSİ RAHATSIZLIĞI

Saadet Partili birinin CHP'den aday gösterilmesinin insanları rahatsız edeceğini belirten Atıcı, "Beğenmediğiniz bir ideolojinin listesinde milletvekili adayı olarak yer almak çok vahim bir şey. Siyasi etik açısından ve ideolojiler açısından doğru değil. Millet İttifakı'nda sosyal demokrat olduğunu söyleyen CHP var, Milli Görüşten geldiğini söyleyen üç parti var, bir de ülkücü ideoloji ve orta sağı temsilen İYİ Parti var. Saadet Partili birinin CHP listesinde aday olarak görülmesi insanları rahatsız eder. Ben milletvekili adayı olsam ve deseler ki 'Saadet Partisi'nden aday olarak gireceksin' bu beni incitir." şeklinde konuştu.