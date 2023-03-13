İmamoğlu’nun deprem çelişkisi! 5 yılda 100 bin konut demişti: Sadece bin 354 tanesi yapıldı

SEÇİMDEN ÖNCE 5 YIL İSTEMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerinden önce ise bu konuda farklı fikirde olduğu ortaya çıktı. Seçim öncesi katıldığı bir youtube kanalı programında İmamoğlu'nun seçmenden depreme hazırlıklı hale gelmek için 5 yıl istemişti. İmamoğlu, göreve geldikten sonra kaç yılda deprem sorununu çözeceği sorusuna, "5 yılda çözeriz. Yani hayalci kimse olamaz ama 5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilecek durumda." diye cevap vermişti.