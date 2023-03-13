İmamoğlu’nun deprem çelişkisi! 5 yılda 100 bin konut demişti: Sadece bin 354 tanesi yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında seçim öncesi yaptığı konuşmada "İstanbul'u depreme 5 yılda hazırlarım." demişti. Aradan geçen 4 yılda İmamoğlu depreme dayanaklı olacak dediği 100 bin konuttan sadece bin 354 tanesini yapabildi. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında konuşan İmamoğlu verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim?" dedi.
SEÇİMDEN ÖNCE 5 YIL İSTEMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerinden önce ise bu konuda farklı fikirde olduğu ortaya çıktı. Seçim öncesi katıldığı bir youtube kanalı programında İmamoğlu'nun seçmenden depreme hazırlıklı hale gelmek için 5 yıl istemişti. İmamoğlu, göreve geldikten sonra kaç yılda deprem sorununu çözeceği sorusuna, "5 yılda çözeriz. Yani hayalci kimse olamaz ama 5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilecek durumda." diye cevap vermişti.
'ÇOK HIZLI OLURSAK 100 YILDA HAZIRLANIRIZ'
Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözler İstanbul'a çevrildiği sırada bir televizyon kanalında gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu olarak yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi verdi. İmamoğlu, Dündar'ın 'İstanbul depreme hazır mı?' sorusuna cevap verdi. İBB Başkanı, "Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım." diye konuştu.