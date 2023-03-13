İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! "Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?"





Bu nedenle 4 yıldır inşaat başlamadı. Danıştay'dan çıkacak sonuç bekleniyor ama bizde artık bu sonuçları bekleyecek sabır da kalmadı. Bizimle kurası çekilen bütün evler bitme aşamasında. Bizim evlerimizin yapılacağı alan hala bomboş. Karabağlar, İzmir'in en çok kaçak yapı olan ilçesi. Oturduğumuz evler eski ve depreme dayanıksız.