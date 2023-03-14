Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz!
Giriş Tarihi: 14.3.2023 23:06 Son Güncelleme: 14.3.2023 23:14

SON DAKİKA | HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz!

Son dakika haberi: HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AHaber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'ye yönelik küresel çaptaki oyunun farkında olduklarını belirterek, "Erdoğan'ı desteklemeye mecburuz Türkiye'nin etrafı ateş çemberi" vurgusu yaptı. Yapıcıoğlu, "Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz" mesajını da verdi.

SON DAKİKA | HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz!

Son dakika haberi: HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 2023 seçimleriyle birlikte gündeme ilişkin AHaber'de önemli mesajlar verdi. Zekeriya Yapıcıoğlu, partilerine yönelik son günlerdeki sert tondaki değerlendirmelere dikkat çekerek, "Bizim hedeflerimiz büyük. Biz oynanan büyük oyunun küresel çaptaki oyunun farkındayız, biz bu oyunu bozuyoruz bunun da farkındayız." dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, sandalye hesabıyla hareket etmediklerini vurgulayarak Başkan Erdoğan'ı desteklemeye mecbur olduklarını çünkü Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu kaydetti.

Yapıcıoğlu şu ifadelere yer verdi:

'BASİT POLEMİKLERE GİRMEK İSTEMİYORUZ'

2012 yılında biz partimizi kurduğumuzdan beridir gündeme gelmediğimiz kadar tartışılıyoruz. Tartışmaların odağında HÜDA PAR var. 'HÜDA PAR geçmişte bunu yapmıştır, HÜDA PAR şöyledir vs...' bunların çok büyük bir çoğunluğu belki HÜDA PAR'ın parti programını okumadan söylenen sözlerdir.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz! | Video

Parti ismi vermeyeceğim. Bizim hedeflerimiz büyük. Biz oynanan büyük oyunun küresel çaptaki oyunun farkındayız, biz bu oyunu bozuyoruz bunun da farkındayız. Bu oyunu kuranlar bizim oyunu bozduğumuzun da farkındalar. O yüzden işaret verdiler ve bize o kadar saldırı yapılıyor. Biz basit polemiklere girerek zaman kaybetmek istemiyoruz.

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SON DAKİKA | HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz!
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