SON DAKİKA | HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz!

Son dakika haberi: HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 2023 seçimleriyle birlikte gündeme ilişkin AHaber'de önemli mesajlar verdi. Zekeriya Yapıcıoğlu, partilerine yönelik son günlerdeki sert tondaki değerlendirmelere dikkat çekerek, "Bizim hedeflerimiz büyük. Biz oynanan büyük oyunun küresel çaptaki oyunun farkındayız, biz bu oyunu bozuyoruz bunun da farkındayız." dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, sandalye hesabıyla hareket etmediklerini vurgulayarak Başkan Erdoğan'ı desteklemeye mecbur olduklarını çünkü Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu kaydetti.