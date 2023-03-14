HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz! | Video

Son dakika haberi: HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AHaber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'ye yönelik küresel çaptaki oyunun farkında olduklarını belirterek, "Erdoğan'ı desteklemeye mecburuz Türkiye'nin etrafı ateş çemberi" vurgusu yaptı. Yapıcıoğlu, "Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz" mesajını da verdi.