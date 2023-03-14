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Giriş Tarihi: 14.3.2023

Binali Yıldırım: Davetimiz olumlu karşılandı

SABAH
Binali Yıldırım: Davetimiz olumlu karşılandı
AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi ile görüşmeyle ilgili A Haber'e yaptığı değerlendirmede "Davetimiz olumlu karşılandı" dedi. Yıldırım görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Seçim ittifakı olarak Cumhurbaşkanımızı desteklemek adına birlikte hareket edeceğimiz yönünde onlara da davet yaptık.
Zannediyorum bu davetimiz orada da olumlu yankı buldu ve bu hafta içerisinde bununla ilgili bazı gelişmeler olacak. Onlar da parti merkezimize ziyarette bulunacaklar. Ondan sonra bu yönde çalışmalarımız devam edecek.
Amaç, cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye Yüzyılı'nda iş başına getirmek. Gayemiz budur.
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Binali Yıldırım: Davetimiz olumlu karşılandı
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