300 milyon gönül gönüle! Türk dayanışması bir kez daha dünyaya ilan edecek

Devlet başkanları, hükümet başkanları, Aksakallar, dışişleri bakanları ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey yetkililerin katılacağı zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
DEPREMLER SONRASI TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında dışişleri bakanlarının da bir araya gelmesi planlanıyor. TDT Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 9'uncu Zirvesi geçen kasım ayında Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılmıştı.
YARDIM İÇİN YARIŞTILAR
TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da "Büyük felaket sonrası en başta yanımızdan Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kardeşlerimizi gördük. Felaketzedelere yardım için adeta yarıştıklarına şahit olduk" dedi.
TDT, asıl amacı Avrasya coğrafyasında asırlardan beri devam eden Türk kültürünün, Türk geleneğinin gelecek nesillere daha da tanıtılması, yaşatılmasıdır" ifadelerini kullandı.
5 MİLYON KİLOMETRE, 300 MİLYONLUK NÜFUS
TDT, 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafya ve 300 milyonluk nüfusa hitap ediyor. Teşkilatta Türkiye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın üye, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkmenistan gözlemci statüsünde yer alıyor.