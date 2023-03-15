Haberler Gündem Haberleri 300 milyon gönül gönüle! Türk dayanışması bir kez daha dünyaya ilan edecek
Giriş Tarihi: 15.3.2023 06:59 Son Güncelleme: 15.3.2023 07:03

300 milyon gönül gönüle! Türk dayanışması bir kez daha dünyaya ilan edecek

Türkiye'de meydana gelen "asrın felaketi" sonrası Türk devletleri imkanlarını seferber etti. Yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da toplanacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde Türk Devletleri dayanışma ve kardeşliği bir kez daha dünyaya gösterecek.

BETÜL USTA BETÜL USTA
300 milyon gönül gönüle! Türk dayanışması bir kez daha dünyaya ilan edecek

Devlet başkanları, hükümet başkanları, Aksakallar, dışişleri bakanları ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey yetkililerin katılacağı zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.



DEPREMLER SONRASI TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında dışişleri bakanlarının da bir araya gelmesi planlanıyor. TDT Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 9'uncu Zirvesi geçen kasım ayında Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılmıştı.



Ankara'da perşembe yapılacak olağanüstü toplantı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ile dayanışma maksadıyla gerçekleşecek.



YARDIM İÇİN YARIŞTILAR

TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da "Büyük felaket sonrası en başta yanımızdan Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kardeşlerimizi gördük. Felaketzedelere yardım için adeta yarıştıklarına şahit olduk" dedi.



TDT, asıl amacı Avrasya coğrafyasında asırlardan beri devam eden Türk kültürünün, Türk geleneğinin gelecek nesillere daha da tanıtılması, yaşatılmasıdır" ifadelerini kullandı.



5 MİLYON KİLOMETRE, 300 MİLYONLUK NÜFUS

TDT, 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafya ve 300 milyonluk nüfusa hitap ediyor. Teşkilatta Türkiye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın üye, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkmenistan gözlemci statüsünde yer alıyor.



Ayrıca Moğolistan'ın TDT'ye gözlemci üye olabileceği kaydediliyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

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300 milyon gönül gönüle! Türk dayanışması bir kez daha dünyaya ilan edecek
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