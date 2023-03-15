300 milyon gönül gönüle! Türk dayanışması bir kez daha dünyaya ilan edecek





5 MİLYON KİLOMETRE, 300 MİLYONLUK NÜFUS



TDT, 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafya ve 300 milyonluk nüfusa hitap ediyor. Teşkilatta Türkiye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın üye, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkmenistan gözlemci statüsünde yer alıyor.