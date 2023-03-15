60 milyon seçmen sandık başına gidecek

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçmen sayısı 60 milyon seviyesine çıkarken depremzede vatandaşların oy kullanmaları için gerekli tüm uyarılar yapılıyor. 14 Mayıs 2023'te Türkiye seçime gidecek ve vatandaşın önüne iki sandık konulacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde seçmen sayısı 60 milyonu bulacak. Bu rakam 2018 seçimlerinde 56.3 milyondu.Binlerce vatandaşın yaşamını kaybettiği deprem felaketi sonrasında 3 milyon civarında vatandaş bölge dışındaki illere gitti. Göç edenlerin yaklaşık 1.5 milyonunun seçmen olduğu tahmin ediliyor. Bu tahminler vatandaşların cep telefon sinyalleri, e-devlet, banka hesapları gibi dijital ortamdaki işlemlerine dayanarak yapılıyor.Depremzede vatandaşların oylarını kullanmalarını sağlamak için de tam bir seferberlik başlatıldı. 20 Mart tarihine kadar devam edecek adres güncellemeleri için İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşın cep telefonuna sık sık mesajlar gönderilerek gerekli işlemleri yapmaları isteniyor. Güncelleme için nüfus müdürlükleri, e-devlet ve ilçe seçim kurallarını kullanabileceklerine dikkat çekiliyor. Mesajlarda, adres güncellemesi yapanların herhangi bir hak kaybına uğramayacağına işaret ediliyor. Bu doğrultuda ayrıca, 20 Mart tarihinin ötelenmesi üzerinde de duruluyor. Adres güncellemeleri için daha önce fatura, kira kontratı gibi belgeler isteniyordu. Bu konularda da bazı esneklikler sağlanması gündemde.Üniversite öğrencilerinin nasıl ve nerede oy kullanabilecekleri ile ilgili de bir belirsizlik bulunuyor. YÖK, online eğitimin nisan ayında gözden geçirileceğini açıklamıştı. Nisan ayında üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi halinde seçmen listeleri 2 Nisan'a kadar askıda kalacağı için itiraz edip okullarının olduğu yerde oy kullanabilecekler.