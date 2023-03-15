Asrın felaketi tarihimizi de yıktı! Binlerce yıllık cami ve kaleler harabeye döndü





BİNLERCE YILLIK CAMİLER AYAKTA KALMADI

Adıyaman'da da aynı manzaralar vardı. Kentin merkezinde bulunan ve 1515 yılında yapılan Ulu Cami, asrın felaketinde ayakta kalamadı. Tarihi Çarşı Camii'nden geriye ise sadece enkaz görüntüleri kaldı. Kahta Kalesi de depremin etkisiyle hasar gördü. Yıkıcı deprem, dünya miraslarına adını yazdıran Diyarbakır surlarında da yıkıma neden oldu.