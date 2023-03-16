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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Külliye’de Türk Dünyası buluşması

ANKARA
Külliye’de Türk Dünyası buluşması
Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başkent Ankara'da yapılacak "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temalı Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi öncesi dün Külliye'de 3 görüşme gerçekleşti.



Başkan Erdoğan, sırasıyla teşkilat üyesi ülkelerden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Külliye'de ağırladı. İkili görüşmelerde deprem çalışmaları, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

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Külliye’de Türk Dünyası buluşması
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