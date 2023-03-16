Seçim operasyonu için düğmeye bastılar

Twitter'ın, "Sana özel ve Takip edilenler" akışında yaptığı düzenleme sonrasında sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı. Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilerin milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başlandı. Yaşananların, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu. SABAH, 6 Şubat ile 13 Mart arasındaki paylaşımları mercek altına aldı.Twitter'da son bir ayda, en fazla paylaşım alan 30 etiket ve bahsetme incelendiğinde, toplam 21 milyon 493 bin 445 hesaptan 266 milyon 334 bin 80 paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların 5 milyon 362 bin 730 yani yüzde 25.55'i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar tarafından yapıldı. Bu hesapların ise yüzde 27'sinin FETÖ ya da PKK'ya yakınlığı belirlendi.SodimerBaşkanı Prof. Dr. Levent Eraslan sosyal medyadaki FETÖ ve PKK hesaplarının insanların önüne düşmesinde bir şüphe olduğunu kaydetti.Dünyakamuoyu sosyal ağların seçimlere müdahalesini ilk olarak Brexit ve 2016'da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesiyle tartışmaya başladı. Ardından Avrupa ülkeleri birçok kez Rusya ve Çin'deki 'trol orduları'nın kendi ülkelerindeki seçimlere müdahale ettiğini savundu. İsrail devletinin geliştirdiği yazılımın ise 30'dan fazla ülkedeki seçimlere müdahil olduğu ortaya çıktı.Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Tunay Kamer: Bu manipülasyonların en bilineni Cambridge Analitika denilen olay. Seçim kampanyasını yürüten yetkililer, 'Facebook olmasa biz bu seçimi kazanamazdık' dediler. Barack Obama'nın seçim ekibinin Türkiye'ye gelmiş olması, daha önce Cambridge Analitika skandalında parmağı olan Alexander Nix'in CEO'su olduğu SCL grubunun veri analitik ekibinin Türkiye'de ofisi bulunması da dikkatlerden kaçmamalı.Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok ya da Youtube... ABD, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerdeki her seçim öncesinde yalan haberin önüne geçmek için ekstra tedbirler alıyorlar. Aynı şirketler söz konusu Türkiye olduğunda ise yalan haberi engellemek yerine adeta ön plana çıkarıyor. DIŞ HABERLER