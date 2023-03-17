Afet üzerinden siyaset yapılmasına karşıyız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı idealine gönül veren partilerin ittifakta olmasının Millet İttifakı'ndaki gibi koltuk pazarlığı olmadığını ifade eden Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı kurulduğu günden bu yana hiçbir zaman pazarlık ittifakı olarak görülmedi. Bu konuda MHP ve Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ederiz. Şuna şu bakanlık verilecek, buna şu koltuk verilecek pazarlıkları olmadan ilkesel çerçevede yolumuza devam ediyoruz. Yeniden Refah ve HÜDA PAR ile görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin hayrına olan, Türkiye için ben de varım diyen her partiye kapımız açık" dedi.Kurtulmuş, "Afetler ortaya çıkmadan önlem alınması Türkiye'nin önemli önceliği olacak. Bu bir milli meseledir. Afetlerin önlenmesi için bilimsel yöntemler kullanılacak. Millet can derdindeyken biz seçim derdinde olamayız. Eleştirilere açığız ama afetler siyasi malzeme olarak kullanılmamalı. Şarkılı türkülü şaşaalı tanıtım olmayacak, adaylar sahaya inecek bire bir görüşecekler. Afet üzerinden siyaset yapılmasına kategorik olarak karşıyız" dedi. ANKARA