CHP’de liste krizi: 3 başkan Kılıçdaroğlu’nun kapısına dayandı

Bunun üzerine 2019'da aday gösterilmediği gerekçesiyle bağımsız aday olarak seçilen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 'Milletvekilliği garantisi sözüyle partiye yeniden dahil oldum. Yine bağımsız çıkar aday olur seçilirim, size ihtiyacımız yok' yanıtını verdiği ileri sürüldü. CHP lideri bu sözlere sinirlendi.

Öte yandan görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman 'İstifa etme biz seçildiğimizde görevine döneceksin' denilmesine rağmen Salman İçişleri Bakanlığına istifasını göndererek aday başvurusunu gerçekleştirdi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in ise sessiz kaldığı, Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ile işini çözmek üzere harekete geçtiği kaydedildi.