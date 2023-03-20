SON DAKİKA: Meclis’te kirli pazarlık! CHP-HDP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar’dan birlikte açıklama!

MİTHAT SANCAR: 1-2 GÜN İÇİNDE KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

HDP'nin bir diğer Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini değerli buluyoruz. Bizler yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Meclis'te bu görüşmeyi yapmamızın amacı da, çözüm adresi olarak TBMM'yi görmemizdir. Geniş toplumsal bir mutabakat ile sorunlar çözülebilir. Görüştüklerimizi kurullarımıza taşıyacağız. İttifak güçlerimiz ile gelişmeleri paylaşacağız. Kamuoyuna 1-2 gün içinde daha kapsamlı bir açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sırasında pek çok konuda koalisyonun HDP ile aynı düşündüğünü belirtmesi, sık sık 12 maddelik mutabakat metnini hatırlatması, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.