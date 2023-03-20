SON DAKİKA: Meclis’te kirli pazarlık! CHP-HDP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar’dan birlikte açıklama!

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı Meclis'te ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini isterken, HDP de şartlarını sundu. Görüşme 1 saat sürdü. Görüşme sonrası 3 Genel Başkan peş peşe açıklamalar yaparak kameralara poz verdi.
HDP İLE TBMM'DE PAZARLIK
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'de ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını dinledi. HDP anadilde eğitim başta olmak üzere, Kürt sorunu ve kayyum uygulamasını şart olarak masaya koydu.
GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
TBMM'deki pazarlık görüşmesi 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Genel Başkanlar bir açıklama yaptı.
İLK AÇIKLAMA 'BAY KEMAL'DEN
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki pazarlık sonrası ilk açıklamayı yapan isim oldu. Pervin buldan'ı sağına, Mithat Sancar'ı soluna alan Kılıçdaroğlu, hukuk devleti, sosyal devlet, temel hak ve hürriyetler gibi ifadeler kullandıktan sonra konuyu yerel yönetimlere getirdi.
HDP'nin talebi olan, 'Kayyum uygulamasının kaldırılması' konusunda görüşünü açıklayan Kılıçdaroğlu, "Kayyum uygulamasını doğru bulmuyoruz. Seçimle gelen seçimle gitmeli." dedi. Güney Doğu'daki HDP belediye başkanlarının görevden alınanlarının tamamının teröre finansman ve lojistik sağladığı ispatlanmıştı. Kılıçdaroğlu, teröre destek veren belediye başkanlarının bile görevden alınmasının yanlış olduğunu ifade ederek, HDP'nin ilk şartına boyun eğdiğini gösterdi.
'KÜRT SORUNU' SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu, terörle arasına mesafe koyamayan HDP'nin kapatılması için açılan davaya karşı olduğunu söylerken, Kürt sorununun çözümünü Meclis'te sağlayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, anadilde eğitime de sıcak baktılarını sözlerine ekledi.
PERVİN BULDAN: YAPILACAKLARI İSTİŞARE ETTİK
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gelecek seçimler sonrasında neler yapılması gerektiğini istişare ettiklerini söyledi. Buldan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında ifade ettiği konuları konuştuklarını bildirdi.
MİTHAT SANCAR: 1-2 GÜN İÇİNDE KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIZ
HDP'nin bir diğer Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini değerli buluyoruz. Bizler yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Meclis'te bu görüşmeyi yapmamızın amacı da, çözüm adresi olarak TBMM'yi görmemizdir. Geniş toplumsal bir mutabakat ile sorunlar çözülebilir. Görüştüklerimizi kurullarımıza taşıyacağız. İttifak güçlerimiz ile gelişmeleri paylaşacağız. Kamuoyuna 1-2 gün içinde daha kapsamlı bir açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sırasında pek çok konuda koalisyonun HDP ile aynı düşündüğünü belirtmesi, sık sık 12 maddelik mutabakat metnini hatırlatması, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.