HDP barajı aştı diye pilav dağıtmışlardı ama... Şehit toprağını bile çok gördüler

Ankara'da Kızılcahamam Belediyesi, Şehit Duru Parkı'ndaki tarihi sedir ağacına 1980'den beri şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeleri astırdı. Belediye geçen yıl ise aynı ağacın önüne, 81 ilden gelecek bir avuç toprakla bir Türkiye Haritası oluşturma kararı aldı. Belediye Başkanı Süleyman Acar, geçen yıl 29 Aralık'ta 81 ilin belediye başkanına yazı yazarak 1 kilo toprak istedi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümünde açılmak istenen harita için 80 ilden toprak gönderildi.Ancak Çanakkale Belediyesi, 2 Şubat'ta tekrar talep yazısı gönderilmesine rağmen toprak göndermedi. Başkan Acar, bunun üzerine Çanakkale'deki yakınlarını arayıp toprağın kargoya verilmesini sağladı ve böylece tamamlanan harita 18 Mart'ta törenle açıldı. SABAH'a konuşan Acar, "En çok şehidimizin olduğu Çanakkale. HDP, barajı aştığında (2015) pilav vermiş, herkese pilav dağıtmışlar ama şehitlerimiz için yaptığımız bu organizasyonda bir avuç toprağı göndermediler. HDP'ye pilav veren Çanakkale Belediyesi, bir avuç kumu, birazcık toprağı vermedi" dedi.