ABD, Türkiye’deki seçime müdahale mi ediyor? Şebnem Bursalı: Mahalle mahalle dolaşıyorlar

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
"MAHALLE MAHALLE ÇALIŞIYORLAR"
"Bir süre önce Obama'nın sosyal medya ekibinden 6 kişinin İstanbul'a geldiği kulislere yansımıştı. Bu 6 kişi enteresan bir şekilde kimin tarafından getirildiği henüz belli değil sözde belli değil ama ne için geldikleri çok açık. 5 yıldızlı bir otelde bunlar bir üs kurdular ve İstanbul'u 4 bölgeye ayırdılar. Ankara, İzmir ve Adana'yı da ikişer bölgeye ayırdılar. Buralarda mahalle mahalle çalışıyorlar.
Ne yapıyorlar bunlar? Öncelikle bir önceki seçimde ne kadar oy kimlere çıkmış o anlamda çalışıyorlar ve ayrıca seçmen tercihlerine yönelik de özel içerikler üretiyor bu ekip. Bu içerikler daha sonra özellikle sosyal medyanın bütün aparatları bütün mecralardan servis edilecek ve belli kitleye belli konuda manipülasyonlar yapılacak.
"SEÇMENİN TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK"
Aynı şekilde ABD'li ünlü bir danışmanlık şirketinin yine ekibi Türkiye'ye geldi bunlar bir çalışma yapıyor. Özellikle Cumhur İttifakı'nın fazla oy aldığı yerlerde mahalle mahalle ev ev çalışmalara devam ediyorlar.
ABD, Türkiye'deki seçime müdahale mi ediyor? | Video
Burada hangi mahallelerde hangi evlerde daha çok Cumhur İttifakı'na oy çıkmışsa ikinci bir ekip buralara gidiyor ve burada özel bildiğiniz şimdiden seçim çalışmaları başladı. Seçim sonrasına yönelik vaatlerde bulunuyorlar ve tercihlerini değiştirmek üzere manipülasyon çalışmalarına devam ediyorlar.
ABD niye ilgileniyor? Doğrudan bir müdahale nerede görülmüş? Doğrudan bütün güçleriyle kirli ve gizli güçleriyle şu an Türkiye'deki 2023 14 Mayıs seçimleri öncesinde ciddi bir çalışma yapıyor. Bunun amacı belli siyasi manipülasyon yapmak. Psikolojik harekat yapmak. Doğrudan seçimlerin sonucunu değiştirmeye yönelik sosyal medya üzerinden seçmenin tercihlerini değiştirmeye yönelik çalışmalar yapmak."