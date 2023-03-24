ABD, Türkiye’deki seçime müdahale mi ediyor? Şebnem Bursalı: Mahalle mahalle dolaşıyorlar

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"MAHALLE MAHALLE ÇALIŞIYORLAR"

"Bir süre önce Obama'nın sosyal medya ekibinden 6 kişinin İstanbul'a geldiği kulislere yansımıştı. Bu 6 kişi enteresan bir şekilde kimin tarafından getirildiği henüz belli değil sözde belli değil ama ne için geldikleri çok açık. 5 yıldızlı bir otelde bunlar bir üs kurdular ve İstanbul'u 4 bölgeye ayırdılar. Ankara, İzmir ve Adana'yı da ikişer bölgeye ayırdılar. Buralarda mahalle mahalle çalışıyorlar.