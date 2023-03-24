ABD, Türkiye'deki seçime müdahale mi ediyor? | Video

ABD, Türkiye'deki seçime müdahale mi ediyor? ABD'li danışmanlık firması bazı illerde neden anketler yapıyor? Atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.