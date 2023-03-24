14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Türk halkı bu tarihi seçimler için sandık başına gidecek ve Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Son olarak bugün Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ GAF!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Malatya'da ziyaret gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na da Yeniden Refah Partisi'nin bu kararı soruldu. 7'li Koalisyon Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise verdiği cevapta büyük bir gafa imza attı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhur İttifakı" gafı! Davutoğlu böyle uyardı | Video

Kılıçdaroğlu "Siyaset elbette devam ediyor. Ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Malatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız." derken konuşmasında "Cumhur İttifakı liderleri olarak buradayız" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN UYARI GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu gafına Ahmet Davutoğlu'ndan müdahale geldi ve Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu "Millet İttifakı, Millet İttifakı" diye uyardı.