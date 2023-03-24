Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhur İttifakı" gafı! Davutoğlu böyle uyardı | Video

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sık sık yaptığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı basın açıklaması sırasında ittifakları karıştırdı ve "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." dedi. Davutoğlu Kılıçdaroğlu'na müdahale ederek "Millet İttifakı, Millet İttifakı " diyerek uyardı.