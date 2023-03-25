Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri muhabbetle selamlıyorum. İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel Kurul'un ve Vakfımızın 50. yıl kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını diliyorum.

Bu mübarek ayın milletimizle birlikte tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu yıl milletçe 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuşmanın sevincini ve deprem bölgesinde onbinlerce vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü bir arada yaşadık. Deprem bölgesindeki kayıplarımızın acısını hepimiz derinden hissediyoruz. Cumhur ittifakındaki ortaklarımızla beraber dün ve önceki gün Kahramanmaraş ve Hatay'ı yeniden ziyaret ettik. Hem deprem konutlarımızın temelini attık hem de depremzede vatandaşlarımızla birlikte açtık. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız bizden daha fazla anlayış göstermemizi bekliyor. İlim yayma Vakfımızın depremin ilk anından itibaren gösterdiği dayanışmayı Ramazan ayında artırmasını bekliyorum. Geniş bir yelpazede yaptığınız çalışmaları takdirle karşılıyorum.

Kardeşlerim burada sizlerin vasıtasıyla şu gerçeği ifade etmek istiyorum. Bizler komuşusu açken tok yatmayı zul sayan bir medeniyetin fertleriyiz. Ekonomik durumu ne olursa olsun, anadolu insanı elindekileri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı sürdürüyor. Depremin vurduğu şehirlerimize her gidişimizde gönüllü kuruluşlarımızın gözlerimizi yaşartan faaliyetlerini görüyoruz. Her alanda vakıflarımız akitf bir şekilde sahada koşturuyorlar. Şov yapmadan, reklam ve algı peşinde koşmadan, karşılığını sadece allah'tan bekleyerek gurur verici işlere imza atıyorlar. Tüm vakıf ve derneklerimizi buradan tebrik ediyorum.

BU ASALAKLARI KENDİ HIRSLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ

Tek parti faşizmi özlemiyle yaşayan bir avuç kendini bilmezin, sizin bu samimyetinizden rahatsız olduğunun farkındayız. Milletin derdiyle dertlenmeyen, milletin ruh kökünden beslenmeyen bu asalakları kendi hırsları ve ihtirasyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan vatadşlarımız kimin ne yaptığını gayet iyi görüyor. Umudunu bize bağlamış hiçbir kardeşimize mahçup olmama ile karşı karşıyayız. Bizi yolumuzdan alıkoyacaklarını düşünenlere asla boyun eğmeyiz. Ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz.