7'li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek! "Birlikte güçlü mücadele yürütelim"

14 Mayıs Genel Seçimleri için tam anlamıyla günler sayılıyor. Tarihi seçimlere yaklaşırken ilginç ve bir hayli dikkat çeken açıklama ve görüşmeler de gerçekleşiyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen HDP, partilerini ziyaret eden 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan etti. Parti olarak seçimlere Yeşil Sol Gelecek adıyla gireceklerini beyan eden HDP'liler cumhurbaşkanı adayı çıkarmaycaklarını da duyurdu.
TERÖR YANDAŞI HDP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU
HDP yakın zamanda kirli pazarlıklar gerçekleştirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini de belirterek açıkça cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek vereceklerini duyurdu.
PKK'DAN BİR DESTEK AÇIKLAMASI DAHA!
Sık sık pazarlıklarda elini yükselten HDP'nin bu tutumuna ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir destek de terör örgütü PKK'dan geldi.
"SEÇİMLERE KADAR TERÖR SALDIRILARINI DURDURDUK"
Terör örgütünün yöneticilerinden olan Bese Hozat, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını dile getirirken terör eylemlerini de seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı.
"BU SEÇİM HİÇBİRİNE BENZEMİYOR"
"Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var" diyen Hozat, seçim sürecinde güçlü ve birlikte bir mücadele yürütülürse AK Parti ve Başkan Erdoğan'a seçimi kaybettireceklerini savundu.
Hozat, "Eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme ve seçimden sonra da yeni bir durum değerlendirme kararı aldık" sözleriyle de terör saldırılarını durdurduklarını söyledi.
"BU TUTUMU DESTEKLİYORUZ"
Terör elebaşı, HDP'nin seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceği destek hakkında da şunları söyledi: Biz bu tutumu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. İsim belirteceklerini de ifade ettiler. Herhalde bu tutumlarına uygun açıklama da yaparlar. Bu seçimlerin sonucunu bu tutum doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu biz destekliyoruz.