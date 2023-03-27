Haberler Gündem Haberleri 7'li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek! "Birlikte güçlü mücadele yürütelim"
Giriş Tarihi: 28.3.2023 00:26 Son Güncelleme: 28.3.2023 00:37

7'li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek! "Birlikte güçlü mücadele yürütelim"

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile görüşmesinin ardından HDP aday çıkarmayacağını duyurdu. HDP'li Pervin Buldan ayrıca yakın zamanda isim vererek de Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklarını belirtti. PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması geldi. Terör saldırılarını seçimlere kadar durduracaklarını söyleyen PKK Yöneticisi terör elebaşı Bese Hozat, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

7’li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu’na PKK’dan açık destek! Birlikte güçlü mücadele yürütelim

14 Mayıs Genel Seçimleri için tam anlamıyla günler sayılıyor. Tarihi seçimlere yaklaşırken ilginç ve bir hayli dikkat çeken açıklama ve görüşmeler de gerçekleşiyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen HDP, partilerini ziyaret eden 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan etti. Parti olarak seçimlere Yeşil Sol Gelecek adıyla gireceklerini beyan eden HDP'liler cumhurbaşkanı adayı çıkarmaycaklarını da duyurdu.

TERÖR YANDAŞI HDP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU

HDP yakın zamanda kirli pazarlıklar gerçekleştirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini de belirterek açıkça cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek vereceklerini duyurdu.

PKK'DAN BİR DESTEK AÇIKLAMASI DAHA!

Sık sık pazarlıklarda elini yükselten HDP'nin bu tutumuna ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir destek de terör örgütü PKK'dan geldi.

"SEÇİMLERE KADAR TERÖR SALDIRILARINI DURDURDUK"

Terör örgütünün yöneticilerinden olan Bese Hozat, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını dile getirirken terör eylemlerini de seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı.

"BU SEÇİM HİÇBİRİNE BENZEMİYOR"

"Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var" diyen Hozat, seçim sürecinde güçlü ve birlikte bir mücadele yürütülürse AK Parti ve Başkan Erdoğan'a seçimi kaybettireceklerini savundu.

Hozat, "Eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme ve seçimden sonra da yeni bir durum değerlendirme kararı aldık" sözleriyle de terör saldırılarını durdurduklarını söyledi.

"BU TUTUMU DESTEKLİYORUZ"

Terör elebaşı, HDP'nin seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceği destek hakkında da şunları söyledi: Biz bu tutumu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. İsim belirteceklerini de ifade ettiler. Herhalde bu tutumlarına uygun açıklama da yaparlar. Bu seçimlerin sonucunu bu tutum doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu biz destekliyoruz.

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7'li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek! "Birlikte güçlü mücadele yürütelim"
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