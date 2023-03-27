SON DAKİKA: CHP neden Muharrem İnce’ye çekil baskısı yapıyor? Çarpıcı sözler: Ertelenmiş bir hesaplaşma...

CHP, İNCE'YE NEDEN ÇEKİL BASKISI YAPIYOR?

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için hakarete varan yorumlar yapılıyor. CHP'li trollerin ve fondaş medyanın İnce'ye yönelik yaklaşımı, Muharrem İnce'ye geri adım attırmaya şu ana kadar yetmedi. Ancak, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için son bir teklif ile ziyarete hazırlanıyor. İnce'nin, imzayı topladıktan sonra CHP'ye yönelik sert sözleri geri adım atma ihtimalini zayıflatıyor. Peki, İnce'ye neden 'çekil' baskısı yapılıyor?

"DEMEK Kİ ETKİSİZ ELEMAN DEĞİLMİŞ..."

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, bu soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Müderrisoğlu yaptığı açıklamada, "Muharrem İnce, siyasal aktör olarak demek ki bir faktörmüş, demek ki etkisiz eleman değilmiş. İstesem 100 bin imzayı daha önce de toplayabilirdim, AK Partililer organize olarak topladı derlerdi. CHP ve Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri var. Aynı şekilde iktidara yönelik eleştiri yapan bir konumu da var." dedi.