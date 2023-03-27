SON DAKİKA: CHP neden Muharrem İnce’ye çekil baskısı yapıyor? Çarpıcı sözler: Ertelenmiş bir hesaplaşma...

Muharrem İnce, 100 bin imzayı toplayarak Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. İnce'nin adaylığı sonrası CHP başta olmak üzere 7'li koalisyonda panik başladı. İnce'nin adaylığının oyları böleceğini düşünen muhalefet kanadı, İnce'ye 'Çekil' baskısı yapmaya başladı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ne ziyarette bulunacaktır. O ziyaret bir açıdan da ertelenmiş bir hesaplaşmadır. Hak, hukuk, adalet diyenler, öylesine bir hınç, nefret, ki ve planlama duygusu ile malul haldeler ki, Muharrem İnce üzerinden yürüttükleri kampanyayı olası seçim galibiyetinde tüm Türkiye'ye nasıl uygulayacaklarını görmek bakımından not etmek gerekiyor." dedi.
MUHARREM İNCE, 100 BİN İMZA İLE ADAY OLDU
CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanı adayı oldu. İnce'nin adaylığı sonrası CHP'de oylar bölünecek paniği başladı.
CHP, İNCE'YE NEDEN ÇEKİL BASKISI YAPIYOR?
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için hakarete varan yorumlar yapılıyor. CHP'li trollerin ve fondaş medyanın İnce'ye yönelik yaklaşımı, Muharrem İnce'ye geri adım attırmaya şu ana kadar yetmedi. Ancak, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için son bir teklif ile ziyarete hazırlanıyor. İnce'nin, imzayı topladıktan sonra CHP'ye yönelik sert sözleri geri adım atma ihtimalini zayıflatıyor. Peki, İnce'ye neden 'çekil' baskısı yapılıyor?
"DEMEK Kİ ETKİSİZ ELEMAN DEĞİLMİŞ..."
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, bu soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Müderrisoğlu yaptığı açıklamada, "Muharrem İnce, siyasal aktör olarak demek ki bir faktörmüş, demek ki etkisiz eleman değilmiş. İstesem 100 bin imzayı daha önce de toplayabilirdim, AK Partililer organize olarak topladı derlerdi. CHP ve Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri var. Aynı şekilde iktidara yönelik eleştiri yapan bir konumu da var." dedi.
"ERTELENMİŞ BİR HESAPLAŞMA.."
Müderrisoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ne ziyarette bulunacaktır. O ziyaret bir açıdan da ertelenmiş bir hesaplaşmadır. Muharrem İnce, 2018'de CHP'nin adayı olarak öne sürüldü. Ama CHP'nin kendisini desteklemediğini, sandıklara sahip çıkmadığını söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim sonrası yediği yemekte kendisinin Genel Başkanlıktan çekilmesini söylemişti, o gün kılıçlar çekilmişti. Kendi partisini kurdu ve milli çizgideki söylemleri ile bir yere kadar geldi. Rüzgarı arkasına aldı. Bugün itibarıyla linç edilme biçimi tüm anlattıklarımdan daha önemli. Hak, hukuk, adalet diyenler, öylesine bir hınç, nefret, ki ve planlama duygusu ile malul haldeler ki, Muharrem İnce üzerinden yürüttükleri kampanyayı olası seçim galibiyetinde tüm Türkiye'ye nasıl uygulayacaklarını görmek bakımından not etmek gerekiyor.
"6'LI MASA ARTI HDP'NİN KORKULU RÜYASI OLDU"
"Muharrem İnce, 6'lı masa artı HDP denkleminin korkulu rüyası haline gelmiştir." diyen Müderrisoğlu, "Bu masa HDP'ye rağmen, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimini kazanabileceğini düşünemediği gibi, Muharrem İnce'yi bir bölen kategorisine indirgemeye çalışıyor. Muharrem İnce, etkili bir aktör, 6'lı masa ve HDP denkleminin kafasını karıştıran bir faktör oldu." ifadelerini kullandı.