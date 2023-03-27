CHP neden Muharrem İnce'ye çekil baskısı yapıyor? | Video

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı toplayarak 4 Cumhurbaşkanı adayından biri oldu. İnce'nin adaylıktan çekilmesi için CHP kanadından çok ciddi baskı yürütülüyor. Bu baskıların boyutu zaman zaman hakaret ve şantaja kadar varıyor. Peki, Muharrem İnce'ye neden çekil baskısı yapılıyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında bu sorunun yanıtını verdi. Müderrisoğlu, "Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ne ziyarette bulunacaktır. O ziyaret bir açıdan da ertelenmiş bir hesaplaşmadır." dedi.