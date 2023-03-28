Son dakika: SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti

İsmail Demir'in açıklamaları şu şekilde;
İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!
İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 28, 2023
MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.
Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız! @aselsan@sefineofficial @SageTubitak pic.twitter.com/mqDaMW5ETC