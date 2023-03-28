Son dakika: SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti

İsmail Demir'in açıklamaları şu şekilde;



İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!