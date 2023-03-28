Haberler Gündem Haberleri Son dakika: SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti
Giriş Tarihi: 28.3.2023 12:50 Son Güncelleme: 28.3.2023 13:02

Son dakika: SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti

MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışını gerçekleştirdi. Böylelikle bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.

Son dakika: SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti

İsmail Demir'in açıklamaları şu şekilde;

İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!

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Son dakika: SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti
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