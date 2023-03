TOKİ Konutlarının yapımını engelleyen CHP’li başkana tepki: ‘Sandıkta cevabini vereceğiz’

İzmir'de TOKİ konutlarının yapılmasını açtığı davalarla engelleyen CHP'li Karabağlar Belediyesi'ni protesto eden vatandaşlar SABAH'A konuştu. Karabağlar Belediyesi ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından açılan davalar nedeniyle Uzundere'de TOKİ tarafından yapılmak istenen konut projesine 4 yıldır başlanamadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşümün önemi ve TOKİ konutlarının sağlamlığı bir kez daha gündeme gelirken, hak sahibi bir grup vatandaş, pazar günü Karabağlar Belediyesi önünde eylem yaptı.Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti. Başkan Muhittin Selvitopu'nun kendilerini mağdur ettiğini belirten vatandaşlar, "Sandıkta cevabını vereceğiz. Yarın bir gün İzmir'de büyük bir deprem olduğunda ve enkaz altında kaldığımızda her şey için çok geç olacak" dedi. İşte o tepkiler:Yüzde 70 ortopedik engelli raporum var. Belediye bizi 4 yıldır çürük evlerde oturtuyor. Eğer insafı varsa davaları geri çekerler. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.Muhittin Bey kendi seçmenini mağdur etti. Biz de ona kendimizi göstereceğiz. Sandıkta cevabını vereceğiz.750 aile mağdur oldu. 4 yıl önce bu konutlar yapılsaydı ev fiyatları 243 bin lira olacaktı. Ancak şimdi milyonları buluyor. Eğer Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası dava açmamış olsaydı şu an evlerimize geçmiş olacaktık.