Sözde millet sofrası! 7’li koalisyonun iftar programı şovdan ibaret

İFTAR PROGRAMI ŞOVDAN İBARET!

Malatya'da depremzedelerle iftar programı kapsamında bir araya gelen 7'li koalisyonun iftarında hiçbir depremzedenin olmaması dikkat çekti. Kendileri için tahsis edilmiş olan çadırda buluşan parti liderleri, beraberindeki İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte iftar yapıp dağıldı.