Haberler Gündem Haberleri Sözde millet sofrası! 7'li koalisyonun iftar programı şovdan ibaret
Giriş Tarihi: 30.3.2023 09:52 Son Güncelleme: 30.3.2023 09:59

Sözde millet sofrası! 7'li koalisyonun iftar programı şovdan ibaret

7’li koalisyonun, deprem bölgesinde depremzedelerle birlikte iftar algısı gelen görüntülerle yerle bir oldu. Malatya’da depremzedelerle iftar programı kapsamında bir araya gelen 7’li koalisyonun iftarında hiçbir depremzedenin olmaması dikkat çekti. Öte yandan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın Yenikapı'da düzenlediği ‘Büyük İstanbul İftarı’nda da aynı skandal görüntüler yer aldı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı iftar masasında 7’li koalisyonun, protokol dışında vatandaşlara yer vermemesi sert eleştirilere sebep oldu.

Sözde millet sofrası! 7’li koalisyonun iftar programı şovdan ibaret

Ramazan ayında depremzedelerle bir araya gelerek 'Halkın yanındayız' görüntüsü vermeye çalışan 7'li koalisyonun 'iftar' algısı gelen görüntülerle yerle bir oldu.

İFTAR PROGRAMI ŞOVDAN İBARET!

Malatya'da depremzedelerle iftar programı kapsamında bir araya gelen 7'li koalisyonun iftarında hiçbir depremzedenin olmaması dikkat çekti. Kendileri için tahsis edilmiş olan çadırda buluşan parti liderleri, beraberindeki İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte iftar yapıp dağıldı.

SÖZDE MİLLET SOFRASI

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Yenikapı'da 'Büyük İstanbul İftarı' düzenledi.

İftara CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

6'lı koalisyonun iftar programında depremzedelere yer yok | Video

İftar organizasyonunda Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da yer aldı. Programa çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

7'li koalisyonun iftar masasında protokol dışında vatandaşlara yer vermemesi sert eleştirilere sebep oldu. Sosyal medyada görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, ''bu mu millet sofrası?'' yorumlarında bulundu.

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Sözde millet sofrası! 7'li koalisyonun iftar programı şovdan ibaret
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