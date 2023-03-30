6'lı koalisyonun iftar programında depremzedelere yer yok | Video
Malatya'da depremzedelerle iftar programı kapsamında bir araya gelen 6'lı koalisyonun iftarında, hiçbir depremzedenin olmaması dikkat çekti.
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