Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan ilk Türk First Lady: Dünyayı biz kurtaracağız





Emine Erdoğan, Guterres ile 6 Şubat'taki depremler için BM'de kurulan "Anma Köşesi"ni ziyaret etti.



"Açlıktan ölen çocukların sayısı, obeziteden hayatını kaybeden çocuklarla, aynı iken, adil paylaşımdan söz edemeyiz" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üretilen gıdanın üçte birini çöpe atamayız. Hem de, bu gıdalar açlık sorununu bitirebilecekken! İşte bu yüzden ben de haykırıyorum; dünya beşten büyüktür! Gelecek nesiller, bize tüm bunların hesabını sorarken, verebilecek cevabımız olsun istiyorsak, hemen bugün, değişimi başlatmalıyız. En uzun yollar bile, bir adım ile başlar. Diliyorum bu 30 Mart, geleceğimiz ve ortak evimiz dünya için, birlikte yürüyeceğimiz bir yolun, ilk adımı olur."