Haberler Gündem Haberleri İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi'den acı itiraf: 6'lı Masa'nın ilk 3 yılı çok zor olacak
Giriş Tarihi: 31.3.2023 16:48 Son Güncelleme: 31.3.2023 17:00

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi'den acı itiraf: 6'lı Masa'nın ilk 3 yılı çok zor olacak

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Altılı Koalisyon'un ilk üç yılının çok sancılı, çok zor geçeceğini aktaran Tanrıverdi, "Herkesi memnun etme şansınız yok. Evinizde 3 çocuğunuz varsa üçünü de memnun edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi’den acı itiraf: 6’lı Masa’nın ilk 3 yılı çok zor olacak

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adaylıklara itirazlar incelendi, cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala İYİ Partili Hikmet Tanrıverdi'den dikkat çeken bir mesaj geldi. 6'lı koalisyonun ilk üç yılının çok sancılı, çok zor geçeceğini aktaran Tanrıverdi, "Herkesi memnun etme şansınız yok." dedi.

Tanrıverdi, şu ifadeleri kullandı:

"Üç yılımız çok zor olacak. Çok sancılı olacak. Zaman zaman bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak. Herkesi memnun etme şansınız yok. Siz evinizde üç çocuğunuz varsa üçünü de memnun edebiliyor musunuz?

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi'den acı itiraf: "6'lı Masa'nın ilk 3 yılı çok zor olacak" | Video

Anne evde yemek yapıyor. Üç tane ayrı çocuğu var. Biri 'Çok güzel olmuş' diyor oturuyor yiyor. Öbürü 'Başka bir şey yok muydu' diyor. Öbürü 'Ben bunu yemem diyor' masadan kalkıyor."

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İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi'den acı itiraf: 6'lı Masa'nın ilk 3 yılı çok zor olacak
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