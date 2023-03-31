Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adaylıklara itirazlar incelendi, cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.
İYİ PARTİLİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala İYİ Partili Hikmet Tanrıverdi'den dikkat çeken bir mesaj geldi. 6'lı koalisyonun ilk üç yılının çok sancılı, çok zor geçeceğini aktaran Tanrıverdi, "Herkesi memnun etme şansınız yok." dedi.
Tanrıverdi, şu ifadeleri kullandı:
"Üç yılımız çok zor olacak. Çok sancılı olacak. Zaman zaman bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak. Herkesi memnun etme şansınız yok. Siz evinizde üç çocuğunuz varsa üçünü de memnun edebiliyor musunuz?
İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi'den acı itiraf: "6'lı Masa'nın ilk 3 yılı çok zor olacak" | Video