İYİ Parti il binasına isabet eden kurşun soruşturması: Şüpheli serbest kaldı, ifadesine SABAH ulaştı

"HEDEFİM KESİNLİKLE PARTİ BİNASI DEĞİLDİ"

Attığı mermilerin İYİ Parti'ye geleceğini hiç düşünmediğini söylediği öğrenilen M.E.'nin, "Aradaki mesafeyi tam olarak bilmiyorum. Şantiyemiz ile partinin arasında yükseklik anlamında kot farkı var. Son yaptığım atışlar ne hırsızlık yapanlara, ne de tam karşıya doğruydu. Yere ateş ettim. Toplamda 10-12 kez. Ateş ettiğimi de güvenlikçilere söyledim. Hedefim kesinlikle parti binası değildi" dediği öğrenildi.

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SERBEST KALMA GEREKÇELERİ

M.E. savcılıktaki ifadesinin ardından sabıkasının olmaması, sabit ikametgahının, işinin, evli ve çocuklarının olması, siyasi bir parti üyeliği ve terör örgütleriyle bir bağlantısının bulunmamasının yanı sıra silahını teslim edip samimi bir şekilde olayı anlatması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldı.