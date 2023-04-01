İYİ Parti il binasına isabet eden kurşun soruşturması: Şüpheli serbest kaldı, ifadesine SABAH ulaştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şantiye şefi M.E. savcılıkta ifade verdi. SABAH'ın ulaştığı ifadesinde M.E.'nin bir geri dönüşüm şirketinde çalıştığını, şirket araçlarının tamir işlerine baktığı ancak şantiyedeki güvenlik işleriyle de ilgilendiğini söylediği öğrenildi. 30 Mart günü sabah mesaiye başladığında şantiyenin tel örgülerinin kesildiğini gördüğünü aktaran M.E., aynı akşam da şantiyenin çevre tellerinin kesilip malzemelerin tellere yakın bir bölgeye atıldığı ihbarıyla ruhsatlı silahını alıp şantiyeye gittiğini belirtti.
"HIRSIZLARI GÖRÜP HAVAYA ATEŞ ETTİM"
Hırsızlarla münakaşa yaşama ihtimaline karşı yanına silah aldığını ifade eden M.E.'nin, "Şantiyenin e-5 tarafında 3 kişinin tırın fren ön diski dediğimiz ağır malzemeyi taşımaya çalıştıklarını gördüm. Havaya 3-4 el ateş ettim. Kuru sıkı sanıp oralı olmadılar. Biraz daha yaklaşıp havaya tekrar 3-4 el ateş ettim. Bu esnada yere düştüğüm için sinirlendim ve hatırlamadığım kadar e-5 istikametine doğru ateş ettim, eşyaları bırakıp kaçtılar" dediği öğrenildi. Bu durumu da güvenlikçilere söylediği kaydedildi.
"POLİSE DURUMU İZAH ETTİM, SİLAHI DA TESLİM ETTİM"
Ertesi sabah rutin olarak şantiyeye geldiğinde İYİ Parti'ye gelen mermilerle ilgili deprem bölgesindeki şantiyede bulunan arkadaşından telefon aldığını söyleyen M.E.'nin konuyu öğrendiğinde silahını alıp şantiyeye döndüğünü anlattığı belirtildi. Polislerin şantiyede kendisini beklediğini bildiğini de aktaran M.E.'nin polislere durumu izah edip silahını teslim ettiği bildirildi.
"HEDEFİM KESİNLİKLE PARTİ BİNASI DEĞİLDİ"
Attığı mermilerin İYİ Parti'ye geleceğini hiç düşünmediğini söylediği öğrenilen M.E.'nin, "Aradaki mesafeyi tam olarak bilmiyorum. Şantiyemiz ile partinin arasında yükseklik anlamında kot farkı var. Son yaptığım atışlar ne hırsızlık yapanlara, ne de tam karşıya doğruydu. Yere ateş ettim. Toplamda 10-12 kez. Ateş ettiğimi de güvenlikçilere söyledim. Hedefim kesinlikle parti binası değildi" dediği öğrenildi.
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SERBEST KALMA GEREKÇELERİ
M.E. savcılıktaki ifadesinin ardından sabıkasının olmaması, sabit ikametgahının, işinin, evli ve çocuklarının olması, siyasi bir parti üyeliği ve terör örgütleriyle bir bağlantısının bulunmamasının yanı sıra silahını teslim edip samimi bir şekilde olayı anlatması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldı.