İYİ Parti binasına isabet eden mermilerle ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyede | Video
İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlarla ilgili gözaltına alınan inşaat bekçisi M.E. adliyeye getirildi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili yapılan çalışmaların ardından Bayrampaşa'da olayda kullanılan, bulundurma ruhsatlı silahla birlikte göz altına alınan inşaat bekçisi M.E. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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