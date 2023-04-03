Mega projeler gün sayıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de aralarında bulunduğu, Türkiye'ye çağ atlatan mega projeler açılış için gün sayıyor. Yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığı projeler milli gelire, ekonomiye büyük katkı sunarken binlerce istihdama da kapı aralıyor. Temeli 5 yıl önce atılan, inşaat ve montaj çalışmaları eş zamanlı yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin devreye alınması için de geri sayım başladı. Santrale 27 Nisan'da yakıt yüklenilerek resmen nükleer tesis statüsü kazandırılacak.Türkiye'nin dört bir yanında mega projelerin hayata geçirileceğini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Yeni Zigana Tüneli, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ve AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın hizmete alınmasıyla ülkenin ulaşımın tüm modlarında üst sıralara taşınacağını söyledi. Şantiyelerin 7/24 esasına uygun olarak devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, birçok açılışa imza atılacağını duyurdu. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın da ilave edilmesiyle Ankara merkezli hızlı tren demir yolu ağımızın önemli bir parçasını daha tamamlayacağız. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattıyla, Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek. 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası da 1 saate inecek" dedi.Bakan Karaismailoğlu, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere toplam 8 istasyon inşa edilirken Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinde yaşayan yaklaşık 1.4 milyon vatandaş hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuşacağını söyledi. Toplam uzunlukları 66 kilometre olan 49 tünel ile 27,2 kilometre olan 49 viyadük inşa ettiklerini bildiren Karaismailoğlu, projenin en uzun tünelinin 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde yer aldığını kaydetti.Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete almak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihalesi yapılan hattın, İBB tarafından bitirilemeyince, 22 Mayıs 2020'de Bakanlık tarafından devralındığını anımsattı. Devirden 2 yıl gibi kısa sürede hattın test sürüşüne hazır hale geldiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlarla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile buluşturacağız" diye konuştu. Karaismailoğlu, İpek yolu güzergâhındaki Yeni Zigana Tüneli'nin açılmasıyla ulaşımın daha kaliteli, hızlı ve güvenli hale geleceğini getirdi.Karaismailoğlu, Ankara'da Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'yla Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımının sağlanacağını duyurdu. Hattın günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, mevcut 108 araca ilave olarak 324 yeni nesil metro aracı alımının da Bakanlık tarafından yapıldığının altını çizdi. Karaismailoğlu, "Metro araçları depolama ve bakım merkezini de revize ederek, kapasitesini artırdık. Hat üzerindeki tüm imalatları tamamladık. Test ve devreye alma işlerinde ise sona yaklaştık. Metro hattının işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte toplam 378,9 milyon avro tasarruf sağlanmasını öngörüyoruz" dedi.