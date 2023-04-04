İYİ Parti’de olaylı temayül yoklaması! AK Parti ve MHP’li isimler yorumladı: Kaosun ayak sesleri...

"İYİ PARTİ'DE KAZAN KAYNIYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Hem kendi içerisinde hem de 7'li masada büyük bir kaosun ayak sesleri olarak görünüyor. Kandil'in emirleri doğrultusunda hizalanan partilerin, kendisini ülkücü ve milliyetçi olarak tanımlayan bir partinin içerisinde de huzursuzluların ayyuka çıktığı, kazan kaynadığı net bir şekidle ortaya çıkıyor."

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