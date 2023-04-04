Tekme, tokat birbirlerine girdiler. Sandalye kavgası ayyuka çıktı. İYİ Parti'nin Ankara İl Başkanlığı'ndaki temayül yoklamasında çıkan kavganın gelecekteki kaos tablosunu net olarak ortaya koyduğu şeklinde değerlendirildi.
"BUNLARA 'CURCUNA' İTTİFAKI DEMEK DE MÜMKÜN"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yaptığı açıklamada, "Adı İYİ Parti ama yaşananlar, yaşadıkları süreçler hem parti içi bakımından hem de uyguladıkları politikalar, söylemleri ve tutumları bakımından oldukça kötü kavgalarına tanık oluyoruz. Bunlara 'curcuna' ittifakı demek de mümkün. Bunlar kendi içindeki kavgaları izlemekten milletimiz de yoruldu.
"İYİ PARTİ'DE KAZAN KAYNIYOR"
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise şu ifadeleri kullandı:
"Hem kendi içerisinde hem de 7'li masada büyük bir kaosun ayak sesleri olarak görünüyor. Kandil'in emirleri doğrultusunda hizalanan partilerin, kendisini ülkücü ve milliyetçi olarak tanımlayan bir partinin içerisinde de huzursuzluların ayyuka çıktığı, kazan kaynadığı net bir şekidle ortaya çıkıyor."
İYİ Parti'de olaylı temayül yoklaması! AK Parti ve MHP'li isimler yorumladı: Kaosun ayak sesleri... | Video