İYİ Parti'de olaylı temayül yoklaması! AK Parti ve MHP'li isimler yorumladı: Kaosun ayak sesleri... | Video

İYİ Parti’nin Ankara İl Başkanlığı’ndaki temayül yoklamasında çıkan kavga, kaosun ayak sesleri olarak yorumlandı. AK Parti ve MHP’li isimler bu süreçten sonra Millet İttifakı adının yıkım ya da curcuna ittifakı olması gerektiğini söyledi.