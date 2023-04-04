Özlem Çerçioğlu’nun reklamcısı çıktı

Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesi sonrası sosyal medyada paylaştığı 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' mesajı nedeniyle tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yıldız'ın 2019 yerel seçimlerinde bir yıl Özlem Çerçioğlu'nun reklam kampanyasını yürüttüğü ortaya çıktı. Yıldız'ın ayrıca 'devlete isyan' pankartı açtığı kaydedildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan ve İBB iştiraki İSYÖN A.Ş.'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Eda Ezgi Yıldız, terör örgütü DHKP-C üyelerince 8 yıl önce makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşımı ortaya çıkınca, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan geçen hafta tutuklanmıştı.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş.'de ikramiyeler hariç 15 bin TL maaşla 'çalışıyor' gösterilen Ezgi Yıldız, paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapatmıştı. 2018 Haziran ayında yapılan milletvekilliği seçimleri öncesi İstanbul'da el sıkışıp Aydın'a davet ettiği Eda Ezgi Yıldız ile 2019 yerel seçimlerinde de omuz omuza çalışan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun himaye ettiği terör sevici, kendisinden istenilen vazifeyi yerine getirdikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine İBB'ye geçiş yaptı. Bir yıl Çerçioğlu için çalışan Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın talimatıyla kurulan ve HDP'nin başını çektiği bazı sol partiler tarafından desteklenen 'Cumartesi Anneleri' protesto gösterilerinde de başı çektiği tespit edildi. Yıldız'ın ayrıca, 'Devlete isyan' pankartı açıp teröre destek eylemlerinde bulunduğu ortaya çıktı.