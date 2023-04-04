Sır protokol! CHP ile HDP hangi şartlarda anlaştı? HDP’nin ihanet bildirgesine Kılıçdaroğlu tamam mı dedi?

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de bir araya gelmiş ve bu görüşmeden bir gün sonra da HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, seçimde aday çıkarmayacaklarını duyurmuştu.